أعمال محمد فوزي تضيء المسرح الكبير في دار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء العربي، ونظمت حفلا لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر .

واستقبل المسرح الكبير جمهور الأمسية الغنائية التي ضمت نخبة من أعمال الموسيقار الراحل محمد فوزي الشهيرة، كان منها: حبيبي وعينيا، الشوق الشوق، كل دقة في قلبي، ساكن في حي السيدة، لقيته وهويته، تملي في قلبي، استعراض الزهور، أي والله، ليا عشم، فيه حاجة شغلاك، راح توحشيني، عمري ما دقت الحب، أنا قلبي خالي، يا أعز من عيني، ويلك ويلك، طير بينا يا قلبي، فين قلبي.

وقدم الأغاني نجوم الموسيقى العربية: سمية وجدي، رحاب مطاوع، حسام حسني، إسلام رفعت، محمد متولي ومصطفى النجدي، وشاركهم الطفل محمد محمود من كورال تنمية المواهب بدار الأوبرا.

يُذكر أن محمد فوزي أحد أشهر المطربين المصريين عمل كملحن وممثل ومنتج، تأثر بأغاني محمد عبدالوهاب وأم كلثوم، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى ثم حقق نجاحاً غنائيا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات، أسس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات والتي أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر، رحل عن عالمنا في 20 أكتوبر 1966 تاركا رصيدا فنيا تجاوز 400 أغنية إلي جانب 36 فيلما سينمائيا.