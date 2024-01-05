أبطال"بنقدر ظروفك" ينتهون من مشاهد استديو مصر للانتقال للتصوير الخارجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انتهى أبطال فيلم "بنقدر ظروفك" من تصوير مشاهد استديو مصر، للانتقال إلى تصوير عدد من المشاهد الخارجية خلال الأيام المقبلة.

وشهدت مراحل التصوير في آخر يوم تصوير باستديو مصر، تواجد النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمود حافظ ويوسف وائل نور، وذلك تحت قيادة المخرج المبدع أيمن مكرم.

تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي إجتماعي حول قضايا الغلاء والاحتكار والتأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على الحياة المعيشية.

فيلم "بنقدر ظروفك"يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومدير المشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومدير مالي عبد القادر الشاذلي، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.