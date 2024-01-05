ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري رامي صبري أحدث أعماله وهي أغنية تحمل إسم "مبسوط يابعد" من أحدث ألبوماته الذي يحمل إسم "النهايات أخلاق" الذي بدأ طرحه مع بداية العام الجديد 2024 عبر قناته الرسمية على يوتيوب.
أغنية "مبسوط يابعد" من كلمات محمد عاطف، ألحان رامي صبري، توزيع ميك وماستر تميم، وتقول كلماتها:
سافر و اتغرب قلبي معاه حاولت أنساه لقيت معاناه كأني غريق في دوامه
مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟ راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟
ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟ ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين
مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟ راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟
ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟ ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين
فارق من غير ما يقولي سلام فأجني قوام و اهي الايام بتعمل فيا ما بادلها
مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟ راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟
ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟ ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين
كانت هذه تفاصيل خبر من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق"..رامي صبري يطرح أغنيته "مبسوط يا بعد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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