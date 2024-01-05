ميرنا وليد - بيروت - ستعرضت نيكول كيدمان وزوجها كيث أوربن أجسادهما الرشيقة أثناء استمتاعهما بيوم عائلي على شاطئ البجر في سيدني بأستراليا يوم أمس الخميس.

وقد ببدت الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار وشريكها المغني الريفي، وكلاهما يبلغ من العمر 56 عامًا، في حالة مذهلة أثناء قيامهما بعرض محبوب على الشاطئ.

ارتدت نيكول ملابس سباحة أنيقة بكمّين طويلين ومؤلفة من قطعة واجدة نقوشة باللونين الأزرق والأبيض أظهرت خصرها الأنيق وساقيها الطويلتين، وبدت بشرة النجمة الشهيرة مشرقة أثناء توجهها للسباحة، مع القليل من المكياج.

أما كيث، فقد استعرض وشومه التي ملأت يديت وكتفيه وجزءاً مرتدياً شورت مخصصاً للسباحة باللون الأسود.

والتقطت كاميرات مصوري البابارتزي صورة لـ كيث وهو يضع يده من الخلف في مكان حساس بجسد زوجته ولم يخجل بذلك أمام العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر نيكول كدمان بالمايوه مع زوجها على البحر وهو يلامس مكاناً حساساً في جسدها-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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