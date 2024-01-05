ميرنا وليد - بيروت - تقدم الممثل اللبناني إيلي متري بالتهنئة لزوجته إليز الخوري لمناسبة عيد ميلادها بطريقة رومانسية للغاية.

وشارك متري صورة لهما وهما جالسان إلى طاولة في أحد أماكن السهر وأرفقها بتعليق تضمّن رسالة حملت كل معاني الحب وكتب :"باختصار و بلا لتّ حكي ما إلو طعمة… اليوم عيدك، بس مثل كل سنة بهالوقت، أنا يلي رح كون فرحان أكثر شي… عاقبال ال ١٠٠ و انشالله كل سنة تصير حياتي أحلى بوجودك…".

إشارة إلى أن إيلي متري احتفل بزفافه على زوجته في شهر يونيو/حزيران من العام 2019 ، واختار متري اعلان خبر زفافه عن طريق نشر صورة له مع عروسته علق عليها ممازحا: أكل الولد التفاحة.

إشارة إلى أن إيلي متري يشارك في مسلسل "عرابة بيروت" من تأليف مازن طه ونور شيشكلي وإخراج فيليب أسمكر وإنتاج جمال سنان.

​​​​​​​

كانت هذه تفاصيل خبر برومانسية طاغية .. هكذا هنأ إيلي متري زوجته بعيد ميلادها-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.