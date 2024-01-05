الروائي عادل عباس: الموهبة لا تكفي لصنع كاتب ناجح

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الروائي الكويتي عادل سراج عباس، إن الموهبة بحد ذاتها لا تصنع كاتباً روائياً ناجحاً، ولا تستطيع أن تمكن الكاتب المبتدئ من كتابة الرواية وإنما يحتاج إلى المشاركة في دورة وورشة عمل تمكنه من تنمية وتطوير موهبته، مستدلاً على ذلك بأن هناك الكثير من المؤلفين والمؤلفات أصدروا أعمالهم الأدبية ولم تكن موهبتهم بالقوة المطلوبة لكنهم امتلكوا الأدوات والخبرة التي تمكنهم من صنع نص روائي جيد.



وحول الاستعانة أحيانا باللهجة العامية في كتابة بعض الروايات قال عباس هذا الأمر هو نوع من الكتابات التي انتشرت في الفترة الأخيرة، لافتاً أنه يمكن الاستعانة أحيانا باللهجة العامية بشرط أن تكون هناك نسبة وتناسب بمعنى ألا تزيد نسبتها عن اللغة العربية البيضاء من خلال تطعيم الأخيرة ببعض الكلمات العامية التي تعطي نوع من الجمال ويمكن للقارئ الخليجي أو العربي استيعابها بسهولة ويسر.



جاءت تصريحات "عباس" خلال دورة "فن الإبداع والإمتاع في كتابة الرواية" حيث أوضح بأن مثل تلك الدورات تساعد على صنع جيل متميز ذو محتوى أدبي يؤهلهم لنشر أعمالهم في أفضل دور النشر، ولفت إلى أن منتسبي الدورة - التي تحمل رقم 20 في سلسلة دورات فن الابداع والامتاع في كتابة الرواية -كان هدفهم معرفة الطريق الصحيح لكتابة أعمال روائية مميزة يستطيعون من خلالها رفع اسم الكويت عالياً في المحافل العربية والدولية.

وأضاف أن الهدف من الدورة هو تزويد الكتاب المبتدئين بكل ما يحتاجونه ويبحثون عنه في مجال الكتابة الأدبية.

يُذكر أن عادل سراج عباس، هو روائي كويتي صدر له العديد من الأعمال الروائية بينها: "موعدنا بعد قليل"، و"1983"، و"هلم جرا"، و"المنتظرة"، و"احن السكاكين"، وله كتاب بعنوان "خواطر ونصوص إلى أنثى".