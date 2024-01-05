فادي إبراهيم يغني What a Wonderful World وكارولين ميلان تستذكر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت المخرجة اللبنانية كارولين ميلان مقطع فيديو مؤثراً للممثل اللبناني فادي إبراهيم من كواليس تصوير مسلسل سر وقدر الذي حمل توقيعها من حيث الإخراج.

وبدا إبراهيم وهو يغني مقطعاً من أغنية What a Wonderful World لـ لويس أرمسترونغ وختمت الفيديو بقولها له كلمة "أحبك".

وقد انهالت التعليقات على منشور كارولين والذين تمنوا لهذا الممثل القدير -الذي يصارع المرض منذ أكثر من 50 يوما ويعاني من مشاكل كبيرة في صحته بسبب تداعيات مرض السكري وغسيل الكلى - الشفاء العاجل وعبّروا عن محبتهم الكبيرة له ولها شاركينها على مشاكة هذا الفيديو.

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