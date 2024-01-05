بيار داغر ينضم لمسلسل "نظرة حب" من بطولة كارمن بصيبص وباسل خياط

ميرنا وليد - بيروت - انضم الممثل اللبناني بيار داغر إلى أسرة مسلسل "نظرة حب" والذي انطلق تصوير في كانون الأول من العام الماضي وهو يصوّر مشاهده حاليًا.



المسلسل سيعرض في السباق الرمضاني 2024 وهو مؤلف من 30 حلقة ويلعب دور البطولة فيه الممثل السوري باسل خياط الذي يجتمع للمرة الأولى بالممثلة اللبنانية كارمن بصيبص وهو من كتابة رافي وهبي، وإخراج رشا شربتجي، وتشارك شركة "صباح إخوان" في إنتاجه.

ويلعب بيار في المسلسل دور والد كارمن والتصوير يمتد على عدد كبير من المناطق اللبنانية.

وكانت ترددت تسريبات تحدثت عن أن الممثل العراقي علي إسماعيل انضم أخيرًا إلى "نظرة حب"، وسيلعب دور شقيق باسل خياط، كما أن الفنانة السورية سارة بركة ستلعب دور شقيقتهما.

يذكر أن مسلسل "نظرة حب" ليس مأخوذًا عن أي عمل أجنبي، ويشارك فيه: سارة بركة، وطيف إبراهيم، وميشال حوراني، وغيرهم.