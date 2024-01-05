ميرنا وليد - بيروت - شارك الإعلامي اللبناني وسام بريدي لقطة طريفة تظهره برفقته زوجته العارضة التونسية ريم السعيدي وهما يهمّان بتنظيف منزلهما بأنفسهما.

ومن المعروف عن وسام وكذلك ريم أنهما مهووسان بالنظافة واختار وسام الإمساك بمكنسة ناعمة لكنس الأرض بينما التقط زوجته مملسحة بعصا طويلة وقد ارتدت فستاناً أخضر قصيراً وشارك وسام الصورة في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وعلق عليها :"القرار الجديد لعام 2024: امسحوا معًا، ابقوا معًا. من آخر في هذا معا؟ مش سرساب ولا شوي!! مين متلانا ؟"، وعلقت ريم على منشور زوجها كاتبة :"يمكنكم أن تروا من تعابير وجهينا وجوهنا (خاصة وجهي) أنني لم أكن سعيدة جداً بمساعدته لي لأنه بدلاً من مساعدتي كان يدفعني للجنون".



كانت هذه تفاصيل خبر وسام بريدي يحمل مكنسة وريم السعيدي تمسك بممسحة وهذا ما يفعلانه-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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