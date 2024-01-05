ميرنا وليد - بيروت - وثقت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي اليوم الثالث من رحلتها السياحية إلى جزر المالديف.

وشاركت مايا مقطع فيديو مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بدت فيها بغرفة نومها في الفندق الذي تنزل فيه وقد ارتدت فستانا لمّاعاً مشغولاً بالخرز اللمّاع "paillettes" باللون الفوشيا جاء بحمالتي كتف وقصيراً جداً أبرز رشاقتها وجمالها وحملت في يدها حقيبة حمراء نسقتها نعه وصارت تتمايل على أنغام أغنية "جماله" من ألبوم عمر دياب في العام 2014.

وتحرص مايا رعيدي على الاختلاط بسكان الجزيرة والتعرف على عاداتهم وتقاليدهم ولا تقصي وقتها فقط هناك في الاستدمام، إذ إنها شاركت في خاصية القصة بضعة معلومات عن الجزيرة وسكانها وطعامهم وأسلوب حياتهم اليومية.



كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال لبنان السابقة تختال بفستان فوشيا قصيرعلى أنغام "جماله" لـ عمرو دياب-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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