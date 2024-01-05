مصطفى قمر يقدم أغنية " يا مصطفى" ويغير بعض كلماتها من أجل السعودية

ميرنا وليد - بيروت - قدم الفنان المصري مصطفى قمر وصلة غنائية رائعة في حفل كاسيت 90 الذي أقيم أمس بالعاصمة السعودية الرياض على مسرح أبو بكر سالم في نسخته الثانية.



وخلال الحفل غنى قمر باقة منوعة من أجمل أغانيه الخاصة بحقبة التسعينيات ومنها :"السود عيونه"، و"هنحب أيامنا"، و"لحظة تفاهم" وغيرها.

وعندما وصل الفنان المصري إلى تقديم أغنية "يا مصطفى" الشهيرة قرر أن يغيّر بعضاً من كلماتها من أجل السعودية فاستبدل من "7 سنين في العطارين" إلى "5 سنين في السعودية".

ومن أشهر من قدم أغنية "يا مصطفى " التي ما زالت تتردد من سنوات طوال وظهرت في العديد من الأعمال الفنية القديمة :الفنان بوب عزام، المصري من أصل لبناني.

يشار إلى أن هذه هي المشاركة الثانية لـ مصطفى قمر في حفل "كاسيت 90"، بعد مشاركته في الحفل الأول الذي أقيم في أغسطس الماضي في جدة .

وشارك في الحفل بجانب مصطفى قمر، كل من نقيب الفنانين مصطفى كامل والفنانون المصريون :مدحت صالح ومحمد فؤاد وإيهاب توفيق وهشام عباس وعدد من الفنانين الأجانب الذين اشتهروا في نفس فترة التسعينيات، ومنهم فريق "Aqua" الدنماركي النرويجي، والمغنية السويدية جيني بيرجرين، والمغني الألماني هاداواي.