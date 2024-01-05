12 فيلماً بالمجان لرواد قصر السينما الشهر الجارى

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية، لرواد قصر ثقافة السينما بجاردن سيتى، ضمن برنامجها المعد خلال شهر يناير الحالى.

تتنوع الأفلام هذا الشهر ما بين أفلام السينما العالمية، المصرية، الأوروبية، والآسيوية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، والتى تعرض جميعها مجانا للجمهور فى الثامنة مساءً، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية، بحضور كل من د. نادر رفاعى، الناقدة نشوى نبيل، والمخرج عصام حلمى.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج يوم الاثنين المقبل 8 يناير مع فيلم الأطفال «ToyStory 3».

ويشهد يوم الثلاثاء 9 يناير عرض فيلم «Don'tlook up» ضمن نادى السينما العالمية، وفى يوم الأربعاء 10 يناير يعرض فيلم «Pink» ضمن نادى السينما الآسيوية، ويعرض يوم 15 يناير الفيلم العربى «على ورق سوليفان».

ويقدم نادى السينما العالمية يوم 16 يناير فيلم «Macbeth»، وفى يوم 17 يناير يقدم نادى السينما الأوروبية فيلم «The Emperorof Paris» ويعرض فيلم «Allthe king's men 1949» ضمن نادى الفيلم الكلاسيكى الأجنبى يوم 22 يناير، كما يقدم نادى السينما العالمية فى اليوم التالى فيلم «All theking'smen 2006»، ويتجدد اللقاء يوم 24 يناير مع نادى السينما الأوروبية وفيلم «La French».

وضمن احتفالات هيئة قصور الثقافة بذكرى عيد الشرطة المصرية، يعرض الفيلم المصرى «الخلية» يوم 29 يناير، وفى اليوم التالى يقدم نادى السينما العالمية فيلم «BlacKkKlansman».

ويختتم البرنامج مع فيلم الدراما الألمانى «Sophie Scholl : the final days»، الذى يعرض فى نهاية الشهر الحالى.

العروض يقدمها القصر بإشراف سهام بحر، ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتأتى فى إطار اهتمام هيئة قصور الثقافة بالثقافة السينمائية وتأثيرها الكبير فى المجتمع ودورها التوعوى وكذا التعرف على الثقافات المتنوعة.