انتوا لسة شوفتوا حاجة .. الأغنية الدعائية لفيلم "عادل مش عادل"

ياسر رشاد - القاهرة - طُرحت الأغنية الدعائية لفيلم عادل مش عادل، بطولة أحمد الفيشاوي، تحت عنوان انتوا لسة شوفتوا حاجة، من غناء المطربة نوال عبد الشافى، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

أغنية انتوا لسة شوفتوا حاجة من كلمات حدوتة وألحان إيهاب كلوبيكس ومصطفى تاج وتوزيع كلوبيكس وإنتاج مصطفى السويفى، وتقول كلمات الأغنية : وحده وحده وحده وحده والجايات كتير، حبه حبه حبه حبه نصبر مش هطير، درجه درجه درجه درجه مين مولود كبير، سهله الصعب كله عدى واللى جى كله خير ، لسه لسه لسه لسه ده التقيل مجاش، سنه سنه سنه سنه ده الجى اندهاش، حته حته حته حته اه ياواش ياواش، قشطه بكره اعمل واسوي اللي لسه ماستواش، هو انتو لسه شوفتو حاجه لسه، هو احنا لسه عملنا حاجه لسه، هو انتو لسه شوفتو حاجه لسه، كل اللي جى جد جد جد جد .

فيلم عادل مش عادل



فيلم عادل مش عادل من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة ،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسرى، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

وتقدم المطربة نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخصماك" أغنيتين ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، الأولى الدعائية للعمل التي تحمل اسم "لسة شوفتوا حاجة" والثانية أغنية "أنا بلا فخر" كما تشارك بدور إرهابية في الفيلم المقرر طرحه خلال شهر يناير الحالي .

وأعربت مؤخرًا المطربة نوال عبد الشافى التي اتشهرت بأغنية مخصماك، عن سعادتها بخوضها أولى تجاربها في عالم التمثيل بمشاركتها في فيلم "عادل مش عادل" مع أحمد الفيشاوى والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا "أحمد الله على التجربة الأولى في التمثيل خاصة أنى أحب التمثيل من صغرى .

وأشارت نوال عبد الشافى إلى أنها سعدت بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوى مضيفة: "العمل معه ممتع وهو إنسان على المستوى الشخصى مجتهد وموهوب فنيًا وساعدنى كثيرًا، ومشاركتى في الفيلم لم تقتصر على التمثيل فقط وإنما أقدم عددًا من الأغانى أيضًا.