شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير: مسلسلات الأوف سيزون نجحت نجاحا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر
وعن الدور الذى يرغب فى تقديمه خلال الفترة المقبلة قال: لا يوجد دور معين فالسيناريو الموجود والمناسب سأقدمه ولكن الأهم ألا أكرر نفسى.
تدور قصة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوى وشريف منير، فى إطار اجتماعى ودرامى، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائى بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.
"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوى، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤى شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهرى.
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