شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير: مسلسلات الأوف سيزون نجحت نجاحا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم شريف منير خلال لقائه بتلفزيون الخليج 365 مع الزميلة لميس محمد بعد عرض فيلمه "ليه تعيشها لوحدك" أن مسلسلات الأوف سيزون نجحت أكثر من الموسم الرمضانى، حيث قال: عندما قدمت مسلسل إجازة مفتوحة نجح جدا وهو من المسلسلات التى أعتز بها جدا وعندما قدمت إيجار قديم الناس سعدت به فى حين أن هناك مسلسلات فى رمضان تظلم ولا يراها أحد بسبب كثرة المسلسلات والإعلانات، لكن عندما تكون وحدك فى الأوف سيزون فالجميع يشاهدك بتركيز.

وعن الدور الذى يرغب فى تقديمه خلال الفترة المقبلة قال: لا يوجد دور معين فالسيناريو الموجود والمناسب سأقدمه ولكن الأهم ألا أكرر نفسى.

تدور قصة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوى وشريف منير، فى إطار اجتماعى ودرامى، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائى بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوى، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤى شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهرى.