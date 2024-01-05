شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بمقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلقت قائلة: "عيد ميلادى"، وانهالت التعليقات عليها من الجمهور.

وانتهت مؤخرا الفنانة هنا الزاهد من تصوير جزء كبير من مشاهدها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع هشام ماجد .

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يحدث مفاجأة تغير حياتهما.

وعرض لهنا الزاهد مؤخرا فيلم "مستر إكس" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى الماضى، وهو بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، صبرى فواز، رانيا منصور، بيج رامى وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب