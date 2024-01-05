محمد صبحي يعتصر قلبه من الحزن على فراق سعاد نصر في الذكرة الـ16 لرحيلها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - لم ينس الممثل المصري محمد صبحي زميلته الراحلة التي شاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية والسنمائية والمسرحية لدرجة أن اسمهما اقترن للعضهما ليشكلاً ثنائياً فنياً ناجحاً.



وفي الذكرى السادسة عشرة لرحيلها، عبّر محمد صبحي عن حزنه الشديد وافتقاده للممثلة الراحلة سعاد نصر.

وكتب في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي منشوراً مؤثراً جاء فيه :" سعاد نصر.. تركتني حزينًا متألمًا.. ولكني فخور بتلميذتي وصديقتي وملهمتي".

وأضاف كاتباً على صورة خلفيتها سوداء مرفقة بصورة الراحلة :"رحلت بعد أن تركت لنا ذكراك وأجمل وأرقى سلوك فني وأجمل رحلة معي وتركتني حزينا متألما ولكنس فخور بتلميذتي وصديقتي وملهمتي.

وجرى تكريم سعاد نصر في احتفالية 50 سنة فن التي أقيمت في ديسمبر من العام 2020 وأقيمت احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة محمد صبحي والتي كٌرّم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر، وحضرت فيروز وتسلمت إبنة سعاد نصر التكريم بدلاً منها".

