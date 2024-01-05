"كل سنة" جديد رامي صبري من ألبوم النهايات أخلاق

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان رامى صبرى، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كل سنة" من ألبومه الجديد النهايات أخلاق، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، ومنصات الموسيقى المُختلفة.

أغنية كل سنة من ألحان رامي صبري وكلمات تامر حسين وتوزيع تميم، وتقول كلماتها:" في الكلام عن حبك انتي ممكن أحكي 100 سنة

كل سنة و انتي الهدية اللي ربنا جابها ليا

قربيلي كمان شوية قربيلي كمان هنا

غالية انتي عندي حبيبتي غالية أيوه شايفك نجمة عالية ياللي ماليه العين

جاية السنين الحلوة جاية أيوه وانتي بين ايديا جايه احلى سنين

مش ملاحظة انتي النهارده أحلى عندي من القمر ده تاخدي جايزه أحلى واحدة

انتي غير و حنينة .. كل سنه لا كل ثانية و انتي عندي في حته تانيه

هي تبقى الدنيا دنيا الا وانتي معايا أنا

غالية انتي عندي حبيبتي غالية أيوه شايفك نجمة عالية ماليه العين

جاية السنين الحلوة جاية أيوه وانتي بين ايديا جايه احلى سنين".

آخر الألبومات الغنائية لـ رامي صبري

وكان الفنان رامي صبري طرح آخر ألبوماته الغنائية “معايا هتبدع” الذي ضم 8 أغنيات وسيتم طرحه تدريجيًا ابتداءً من 3 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023.

“معايا هتبدع، يمكن خير، لما بيوحشني، احنا في حتة تانية، حبينا، انت الأصل، بتفتكرني، فاكر نفسك هدية”، وحققت يمكن خير نجاحًا ساحقًا خلال العام الماضي وحققت أكثر من 93 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها:" ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب".