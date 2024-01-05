"وزعوا فلوس على الناس في الشارع".. إسعاد يونس وأبطال "عصابة عظيمة" يحتفلون بالعرض الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يقام مساء اليوم الجمعة العرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة" بطولة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس استعدادًا لبدء عرضه في دور العرض السينمائي في مصر والدول العربية، وذلك في سينما مدينتي وسط حضور نجوم الفن والإعلام.

وحرصت الفنانة إسعاد يونس على الحضور برفقة عدد من فريق عمل الفيلم منهم الفنانة الشابة فرح الزاهد، مطرب المهرجانات عنبة، الفنان محمد ثروت والمخرج وائل إحسان.

وظهر فريق عمل فيلم "عصابة عظيمة" وهم يروجون للفيلم على متن أتوبيس من طابقين، وقامت الفنانة إسعاد يونس والفنان محمد محمود بإلقاء النقود المقلدة على الجمهور بأحد الشوارع.

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته "إسعاد يونس" بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

ويشارك الفنانة إسعاد يونس البطولة كلًا من رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، هنا الزاهد، لوسيندا سليمان، ويمثل فيلم "عصابة عظيمة" عودة "إسعاد يونس" لشاشة السينما بعد غياب سنوات.

يذكر أن، آخر أعمال إسعاد يونس كان فيلم "200 جنيه" عام 2021 وشاركها البطولة كلًا من أحمد السقا، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد رمزي، طارق عبد العزيز، ليلى علوي، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.