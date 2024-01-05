داليا البحيري تودع كلبتها بيلا برسالة مؤثرة: "أرقدي في سلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ودعت الفنانة داليا البحيري كلبتها "بيلا" عبر رسالة مؤثرة نشرتها على حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام" حيث كشفت عن وفاتها اليوم الجمعة.

ونشرت "داليا" صور جمعت بناتها مع الكلبة "بيلا" وعلقت عليها قائلة: "اليوم فقدت بيلا، لقد كنت محظوظة بها، وأعطتنا حبًا جمًا وذكريات جميلة، ولم تكن مجرد كلبة لقد كانت مخلوق لطيف وحنون ولن أجد مثلها، شكرًا بيلا على كل الحب لن أنساكي أبدًا ولن أنسي نظراتك الاخيرة لي وكنتي تريدين أن تأتي إلى وتودعيني ولكن جسدك الضعيف لم يستطع، أحبك كثيرًا وسأحتفظ بك للأبد في قلبي، ارقدي في سلام".

وكانت آخر مشاركات الفنانة داليا البحيري في فيلم "أولاد حريم كريم" والذي تعاونت خلاله مع أبطال الجزء الأول لفيلم "حريم كريم" على رأسهم الفنان مصطفى قمر، الفنانة علا غانم، الفنان خالد سرحان، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس وعرض خلال العام الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن داليا البحيري تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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