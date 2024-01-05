نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان الكبير رسالة للاعبي منتخب مصر في المعسكر المقام استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر أن تبدأ يوم 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير 2024.

وأعاد "الحلفاوي" نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وكان الفيديو من أحد برامج قناة "الأهلي" بحضور المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي وتحدث خلاله عن عدم أهمية من الأكثر تمثيلًا للاعبين مع المنتخب، ليعلق "الحلفاوي" قائلا: "والله قولنا 100 مرة بصدد المنتخب، المفروض ننسي انتماءات اللاعبين حتى واحنا بنقول كان مين أولي بالانضمام، ننسي الألوان، اللاعب في المنتخب لاعب مصري فحسب لا ارتباط له بناد معين".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "تويتر" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

وحرص "الحلفاوي" مؤخرًا على تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وعلق قائلا: "مبروك للقلعة الحمراء، جمهور ولاعبين وجهاز فني وإدارة، الأهلي بدأ البطولة بامتياز وختمها بامتياز، للمرة الرابعة يعتلي الأهلي منصة التتويج في كأس العالم حاصلًا على البرونزية، الأهلي سفير الكرة المصرية في المحافل القارية والعالمية".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بفيلم "تسليم أهالي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم وعرض عام 2022.