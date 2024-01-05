كواليس واستعدادات حفل "البرنس والعمالقة" في "موسم الرياض"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" على "انستجرام" عن صور من كواليس واستعدادات حفل "البرنس والعمالقة" الذي يقام مساء اليوم الجمعة على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات "موسم الرياض" و يحييه الفنان ماجد المهندس بقيادة المايسترو وليد فايد.

وأظهرت الصور استعدادات تجري على قدم وساق من قبل المنظمين للوصول بالحفل للشكل المطلوب، وشوقت الصفحة جمهور الحفل المرتقب قائلة: "تجهيزات واستعدادات الليلة الاستثنائية في مسرح محمد عبده أرينا ليلة البرنس والعمالقة، جاهزين لأجمل ليلة؟".

ونشرت صفحة "روتانا" مقطع فيديو من وصول الفنان ماجد المهندس لمسرح محمد عبده وسط استقبال حافل من المنظمين.

وكان من المقرر أن يقام الحفل خلال عام 2023 ولكن تم تأجيله حداداًا على وفاة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عامًا.

وشهد "موسم الرياض" أمس الخميس حفل "كاسيت 90" للمرة الثانية وسط مشاركة نخبة من نجوم الأغنية بفترة التسعينيات وهم الفنان مصطفى كامل، الفنان مصطفى قمر، الفنان هشام عباس، الفنان إيهاب توفيق، وعدد من النجوم الأجانب منهم المغنية السويدية جيني بيرجرين، فريق "Aqua" الدنماركي، والمغني الألماني هاداوي، وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير.