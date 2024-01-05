عنبة ينهار في البكاء بعد حديث إسعاد يونس عنه بالمؤتمر الصحفي ل"عصابة عظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدثت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن مؤدي المهرجانات عنبة ومشاركته في هذه التجربة السينمائية التي تخوض بطولتها وانتاجها.

وقالت يونس، خلال المؤتمر الصحفي للفيلم، إن عنبة هو اكتشاف الفنانة يسرا.

وأضافت :"وائل إحسان لما رشحه، كنت متأكدة انه موهبة عظيمة عشان يسرا كانت شايفة فيه حاجة".

وتأثر عنبة، بكلام إسعاد يونس وانهار في البكاء.

وحضر من نجوم الفيلم للعرض الخاص الذي أقيم في مدينتي كل من إسعاد يونس ومحمد ثروت وفرح الزاهد، ومؤدي المهرجانات عنبة، والمخرج وائل إحسان.

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته "إسعاد يونس" بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

الفيلم بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، هنا الزاهد، أحمد عزمي، ويمثل فيلم "عصابة عظيمة" عودة إسعاد يونس لشاشة السينما بعد غياب سنوات.