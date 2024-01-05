تعرف على سبب عدم حضور رنا رئيس العرض الخاص لفيلم"عصابة عظيمة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، سبب عدم حضور الفنانة رنا رئيس للعرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة".

وقالت يونس، خلال المؤتمر الصحفي للفيلم، إن "رنا" لم تحضر العرض لتواجدها بالمملكة العربية السعودية.

وحضر من نجوم الفيلم للعرض الخاص كل من إسعاد يونس ومحمد ثروت وفرح الزاهد، ومؤدي المهرجانات عنبة، والمخرج وائل إحسان.

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته "إسعاد يونس" بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

الفيلم بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، هنا الزاهد، أحمد عزمي، ويمثل فيلم "عصابة عظيمة" عودة إسعاد يونس لشاشة السينما بعد غياب سنوات.