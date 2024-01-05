شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يطرح أغنية "كل سنة" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم رامى صبرى أغنية جديدة من ألبومه تحمل اسم "كل سنة" من ألحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع تميم .

وتقول كلمات الأغنية :

في الكلام عن حبك انتي ممكن أحكي 100 سنة

كل سنة و انتي الهدية اللي ربنا جابها ليا

قربيلي كمان شوية قربيلي كمان هنا

غالية انتي عندي حبيبتي غالية أيوه شايفك نجمة عالية ياللي ماليه العين

جاية السنين الحلوة جاية أيوه وانتي بين ايديا جايه احلى سنين

مش ملاحظة انتي النهارده أحلى عندي من القمر ده تاخدي جايزه أحلى واحدة

انتي غير و حنينة .. كل سنه لا كل ثانية و انتي عندي في حته تانيه

هي تبقى الدنيا دنيا الا وانتي معايا أنا

غالية انتي عندي حبيبتي غالية أيوه شايفك نجمة عالية ماليه العين

جاية السنين الحلوة جاية أيوه وانتي بين ايديا جايه احلى سنين

وطرح رامى صبرى سابقا عدة أغانى من ألبومه الجديد الذى يحمل النهايات أخلاق وهى

"حلفتك بالليالي" من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمر الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، كما طرح أغنية "النهايات أخلاق" و"بين الحيطان" و"بحكي عليكي".