الأميرة لالة سلمى في لندن في أحدث ظهور لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت صفحات متخصصة في نشر أخبار العائلات المالكة حول العالم، صورة جديدة للأميرة لالة سلمى، الزوجة السابقة لملك المغرب محمد السادس.

والتقط مواطن مغربي الصورة للأميرة لالة سلمى أثناء وصولها العاصمة البريطانية لندن، وذلك في ظهور هو الثاني لها منذ سنوات.

وكان آخر ظهور علني رسمي للأميرة لالة سلمى كان في كانون الأول/ ديسمبر عام 2017.

ووصفت صحيفة "ذا صن" البريطانية الأميرة لالة سلمى بـ الأميرة الشبح، وذلك في تقرير نشرته عام 2019.

وذكرت الصحيفة خلال تقريرها أن الزوجة السابقة للعاهل المغربي متوارية عن الأنظار منذ 14 يونيو/حزيران 2017 عندما اصطحبت زوجة الرئيس الفرنسي في زيارة لمتحف محمد السادس بالرباط.

يذكر أن عام 2018، تداولت الصحف والتقارير الإعلامية خبر انفصال سلمى و الملك محمد السادس، وأكد الخبر محامي الملك، إذ أشار إلى الأميرة سلمى بصفة الزوجة السابقة للملك.

وفي ظهور غير رسمي، تداول ناشطون على الإنترنت صور ومقاطع فيديو لسلمى أثناء تجولها في المدينة القديمة في المغرب.

يشار إلى أن الأميرة لالة سلمى كانت تخطف الأضواء لدى ظهورها برفقة زوجها في كافة المناسبات الوطنية والدولية، وكانت جزءًا منتظمًا من المشهد الملكي الدولي.



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