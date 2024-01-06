خالد ابن ليلى علوي يفاجئها على المسرح.. وهذا ما فعله

ميرنا وليد - بيروت - احتفل فريق مسرحية الصندوق الأحمر التي عرضت في موسم الرياض، بعيد ميلاد الممثلة المصرية ليلى علوي على المسرح بعد الانتهاء من العرض، وبحضور ابنها خالد.



وبعد انتهاء العرض، ظهرت ليلى علوي لتحية الجمهور، وظهرت وهي ترتدي فستانا ذهبياً طويلاً، وصعد بعد ذلك ابنها خالد على المسرح ومعه قالب من الحلوى للاحتفال بعيد ميلادها.

وتفاعل ابطال المسرحية مع احتفال خالد بعيد ميلاد والدته، وغنى الجميع معه أغاني عيد الميلاد، كما وقف أبطال المسرحية بجانب ليلى وخالد على المسرح للغناء، وكان الممثل المصري بيومي فؤاد ومروة عبد المنعم ورنا رئيس ونور إيهاب، من بين المحتفلين.

وشكرت ليلى كل من شارك في الاحتفال بعيد ميلادها، وذلك بعد الانتهاء من عرض المسرحية الذي استغرق 4 ليال.