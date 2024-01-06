شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بذكرى رحيل عبد الوهاب محمد وأحمد صدقى على مسرح الجمهورية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالى فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الفن المصرى، حيث تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ذكرى رحيل اثنين من كبار المبدعين فى مجالى الكلمة والنغم، هما الشاعر عبد الوهاب محمد والموسيقار أحمد صدقى، من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجى فى الثامنة مساء غد الأحد 7 يناير على مسرح الجمهورية.

ويتضمن البرنامج باقة من أهم أعمال الراحلين، منها "سماح، حلاوة زمان، يا حلو ناديلى، ع الدوار، أوقاتى بتحلو، دندنة، قلبى سعيد، مستنياك، إن شاء الله ما اعدمك، مشغول عليك، يا مسافر وناسى هواك، فكرونى.." أداء إبراهيم رمضان، أحمد عصام، غادة آدم، إيناس عز الدين، سامح منير، ريم كمال.

جدير بالذكر أن الشاعر عبد الوهاب محمد ولد بحى الأزهر عام 1930 درس بمعهد الموسيقى العربية، وكانت أول أعماله متحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد، يعد احد القمم الذين تعاونوا مع أم كلثوم كما تغنى بمؤلفاته كبار المطربين المصريين والعرب، كتب ما يزيد عن 1500 أغنية حتى رحل عن عالمنا في يناير 1996.

أما الموسيقار أحمد صدقى ولد عام 1916 والتحق بمعهد الموسيقى العربية كما درس بمدرسة الفنون التطبيقية، قدم 42 لحنا للأفلام السينمائية، ووضع العديد من الأعمال الوطنية والدينية، هذا إلى جانب ألحان للمسرح الاستعراضى والإذاعة، حصل على شهادة الجدارة من الرئيس الراحل أنور السادات، ورحل عن عالمنا فى 14 يناير 1987.