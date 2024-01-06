شكرا لقرائتكم خبر عن جيم كارى يحتفل بعيد ميلاده مع أصدقائه داستن هوفمان وآدم ساندلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الممثل جيم كارى بعيد ميلاده مبكراً خلال حفل جمعه مع نجوم هوليوود المقربين، مثل آدم ساندلر وداستن هوفمان وجيمي كيميل وغيرهم فى لوس أنجلوس. ويتزامن عيد ميلاد جيم كارى مع الـ17 من يناير، وظهر خلال الحفل بلوك مختلف تماماً عما اعتاده جمهور.

وأدرج النجم الكوميدى العالمى جيم كارى قصره فى لوس أنجلوس للبيع بمبلغ ضخم 28.9 مليون دولار على مواقع بيع عقارات، وهو القصر الذى كان مكان إقامته منذ ما يقرب من 30 عامًا.



الحفل

وحسب ما نشر موقع ديلى ميل، اشترى الفائز بجائزة جولدن جلوب، والبالغ من العمر 61 عامًا، العقار الفخم فى عام 1994 مقابل 3.8 مليون دولار، لكنه أبلغ صحيفة نيويورك بوست فى بيان نُشر أمس، الاثنين، أنه مستعد للتغييرات فى حياته.



جيم كارى

وأعلن ممثل Mask بشكل خاص، أنه كان يخطط للتقاعد من التمثيل العام الماضى فى أبريل بعد إصدار Sonic The Hedgehog 2، وأوضح أنه يشعر بأنه "فعل ما يكفى".