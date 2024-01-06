ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة المصرية فرح الزاهد مساندتها لشقيقتها الممثلة المصرية هنا الزاهد، بقرارها بالإنفصال عن زوجها الممثل المصري أحمد فهمي.

وقالت فرح الزاهد: "ربنا يسعدها طول الوقت، تبقى سعيدة ومبسوطة".

وعن إمكانية مشاركتهما سوياً بعمل فني، قالت فرح الزاهد خلال لقائها مع برنامج "سينماتك": "في حاجات اتعرضت علينا بس لسة شوية، تبقى عندي خبرة أكتر هيبقى الموضوع ألذ".

وتشارك فرح الزاهد في بطولة فيلم "عصابة عظيمة" برفقة عدد من الممثلين منهم محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، فرح الزاهد، ومخرج العمل وائل إحسان.

فيلم "عصابة عظيمة" تدور أحداثه في إطار مليء بالكوميديا، ويحكي قصة شخصية كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق مع والدته التي تؤدي شخصيتها إسعاد يونس، على استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

كانت هذه تفاصيل خبر فرح الزاهد تساند شقيقتها هنا بعد طلاقها.. وهذه رسالتها لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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