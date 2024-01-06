بعد بكائه .. عنبة: "فيه ناس كتير حاولت تحبطني بحياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف مؤدي المهرجانات عنبة، عن محاولة بعض الناس احباطه في حياته، وذلك عقب انهياره بالبكاء بعد حديث الفنانة إسعاد يونس عن موهبته في التمثيل.

وقال عنبة: "فيه ناس كتير حاولت تحبطني في حياتي..ودموعي دي كانت من الفرحة اللي شفتها بعد نجاحي وكلام الناس عني خلاني أعيط، وبوجه الشكر لكل أهلي".

وتحدثت إسعاد يونس عن عنبة، خلال المؤتمر الصحفي للفيلم، مؤكدة أنه اكتشاف الفنانة يسرا.

وأضافت: "وائل إحسان لما رشحه، كنت متأكدة أنه موهبة عظيمة عشان يسرا كانت أكيد شايفة فيه حاجة".

وتأثر عنبة، بكلام إسعاد يونس لينهار بعدها من البكاء.

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته "إسعاد يونس" بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

الفيلم بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، هنا الزاهد، أحمد عزمي، ويمثل فيلم "عصابة عظيمة" عودة إسعاد يونس لشاشة السينما بعد غياب سنوات.