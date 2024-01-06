ستيفن هوكينغ هل فعلا تورط بالإتجار بالأطفال؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية انه لا يوجد أدلة ضد ستيفن هوكينغ من شأنها تأكيد تورطه في قضية الإتجار بالأطفال، الا انه كان قد تواجد بالفعل في الجزيرة التي حصلت فيها هذه الأمور.



"ستيفن هوكينغ"، هو عالم فيزياء توفي في اذار 2018 عن عمر ناهز الـ76 عاماً. ستيفن من أشهر علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون، وله عدة أبحاث عديدة تتعلق بالثقوب السوداء ونظرية النسبية كما ألف عدة كتب علمية مُهمة أشهرها كتاب "تاريخ موجز للزمن".

الراحل ثابر خلال حياته من أجل لتفسير بعض من اصعب الأسئلة عن الحياة سواء عن أصل الكون واحتمال الانتقال عبر الزمن إلى الغموض الذي يكتنف الثقوب السوداء في الفضاء.