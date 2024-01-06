شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أصالة عن مشاركته في "الحريفة": أحب لعب كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان خالد الذهبي، نجل النجمة أصالة في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه مبسوط بالمشاركة في فيلم "الحريفة" الذى يعرض حاليًا في السينمات مشيرًا إلى أنه استمتع مع فريق العمل الذى بذلوا من خلاله مجهود كبير.

وأضاف أنه يحب كرة القدم بشكل كبير وهذا ما شجعه على المشاركة في الفيلم الذى يضم مجموعة من الشباب، مشيرًا إلى أنه طول عمره يحب الكورة والتمثيل وكنت بعمل ميكس بينهم.

فيلم "الحريفة" ينافس فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، والعمل بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.