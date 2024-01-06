محمد رمضان يعلن رسميًا عدم مشاركته في دراما رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رمضان عن غيابه عن المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

وقام "رمضان" بالرد على سؤال أحد متابعيه حول استعداده وتجهيزات مسلسله الجديد قائلا: "ننتظر عمل شهر رمضان يا أسطورة"، ليرد عليه "رمضان" قائلا: "لو قصدك مسلسل مفيش".

وحقق الفنان محمد رمضان نجاحًا فاق كل التوقعات وحقق نسب مشاهدات ضخمة بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023 وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية منهم الفنانة هالة صدقي، تأليف وإخراج محمد سامي، وسط مطالبات العديد من متابعي المسلسل بإنتاج جزء ثاني استكمالًا لنجاح الجزء الأول.

وأعلن "رمضان" تعاقده على بطولة الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" وأكد عن وجود احتمالية عدم عرض الجزء الثاني خلال العام الجاري قائلا: "احتمال اخد بريك سنة في 2024 والمسلسل ينزل 2025 واحتمال برضه ما اخدش بريك والموضوع هيكون قاسي عليا شوية".

ويستعد محمد رمضان لطرح أحدث أغانيه هذا العام بعنوان "عربي"، إلى جانب إحياء حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا يوم 15 يناير الجاري في الكوت ديفوار.

وعاش الفنان محمد رمضان انتعاشة فنية خلال عام 2023، حيث إلى جانب إحياء جولته الغنائية الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي، أحيا "رمضان" عدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها ولاقت هذه الحفلات حضورًا وتفاعلًا جماهيريًا ضخمًا، إلى جانب عرض مسلسل "جعفر العمدة" بموسم دراما رمضان الماضي، كما عرض له فيلم "هارلي" بعيد الفطر المبارك، وأخيرًا فيلم "ع الزيرو" وعرض ضمن موسم أفلام الصيف.

يذكر أن الفنان محمد رمضان تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم "أسد الأسود" والمقرر عرضه خلال العام الجاري.