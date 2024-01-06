شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يطرح أحدث أغانيه "دب هب" من ألبوم زى زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب والملحن هيثم نبيل أغنيته الجديدة التي تحمل سم "دب هب" من ألبوم "زى زمان" وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا وإنتاج روتانا.

ومن المقرر يتم طرح باقي أغاني ألبوم "زي زمان" تباعا خلال الفترة المقبلة، إذ يضم الألبوم عدة أغان، يتعاون خلالها هيثم نبيل مع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.

وقال هيثم نبيل بذلنا مجهودا كبيرا مع فريق عمل الألبوم استغرق وقتا طويلا، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح، مبديا سعادته بالتعاون مع روتانا في أولى أغانيه، التي اعتبرها مرحلة جديدة في مسيرته، كما توجه بالشكر لسعيد إمام على دعمه خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر، أن هيثم نبيل يعد أحد أبرز ملحنين في السنوات الأخيرة، بتترات وأغاني المسلسلات والأفلام، التي حققت نجاحا ورواجا كبيرين، ومن أبرز أعماله مسلسلات، "جعفر العمدة"، "البرنس"، "لؤلؤ"، وغيرها من الأفلام ومنها "هارلي".