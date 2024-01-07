"حالة خاصة" يتصدر قوائم الأكثر مشاهدة بعد عرض أول حلقتين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحقق مسلسل "حالة خاصة" نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة بعد عرض أول حلقتين على منصة "Watch It" بطولة الفنان غادة عادل.

وكشفت منصة "Watch It" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" عن تصدر المسلسل قوائم الأكثر مشاهدة وعلقت قائلة: "مسلسل حالة خاصة الأكثر مشاهدة بعد عرض أول حلقتين، يعرض الآن حصريًا كل أربعاء 12 صباحًا من أعمال واتش ايت الأصلية".

ولاقت أولى حلقات المسلسل إشادات كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص شخصية الفنان الشاب طارق دسوقي في أولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية، إذ يقوم بدور شخص يعاني من التوحد ولكنه يمتلك من الذكاء الذي يجعله يحقق نجاحات غير متوقعة.

تدور أحداث مسلسل "حالة خاصة" حول المحامي نديم أبو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه أماني النجار، لتكون رحلة نديم مليئة بالتحديات، ويشارك ببطولة المسلسل كلًا من هاجر السراج، حسن أبو الروس، نبيل على ماهر، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.

يذكر أن الفنانة غادة عادل تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل "لانش بوكس" وتشاركها البطولة الفنانة جميلة عوض وفدوى عابد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.