رصين أسمر يطلق جديده " وافقي "

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان رصين أسمر أغنية جديدة تحمل عنوان "وافقي" تعاون فيها مع الشاعر فراس سعد الدين والحان الشاب سامر وقام بطرحها عبر قناته الرسمية في اليوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، كما أعرب رصين عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على الأغنية منذ الساعات الاولى لطرحها.



يذكر ان الفنان رصين أسمر بصدد التحضير لأكثر من ٦ اعمال فنية مع ألمع الاسماء من الشعراء والمحنين في الوطن العربي منهم اغنية باللهجة العراقية وستشكل مفاجئة للجمهور من كلمات والحان عباس الجبوري.

رصين في صيده العديد من الأغنيات بينها "قلبك مجنون" التي اقتربت من تحقيق المليوني مشاهدة.