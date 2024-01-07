أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتغير شكله بالكامل.. ماذا فعل؟

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري أحمد الفيشاوي الجدل بظهوره الأخير في الاعلان الترويجي والأفيش الرسمي لأحدث أفلامه السينمائية "عادل مش عادل"، وذلك بسبب شكله المختلف في الصور.

ولفت الفيشاوي الأنظار بتغيّر شكله بالكامل، إذ تفاعل المتابعون مع الإعلان الرسمي للفيلم الذي ظهر فيه الفيشاوي بشكل مختلف ومن دون أي وشوم في جسده ورقبته، ما أثار جدلاً كبيراً.

وتساءل المتابعون عن طريقة الفيشاوي في إخفاء الوشوم والوقت الذي يحتاجه للقيام بهذه الخطوة.

وكان الفيشاوي قد نشر الإعلان الدعائي لفيلم "عادل مش عادل"، وأرفق الإعلان الترويجي بتعليق كتب فيه: "الإعلان الرسمي لفيلم عادل مش عادل، قريباً بدور العرض بمصر والوطن العربي"، ومن المنتظر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد الفيشاوي كل من : شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان وبدرية طلبة، وغيرهم. والعمل من إخراج أحمد يسري، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.



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