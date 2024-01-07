هدى حسين تشوق متابعيها لمسلسلها الجديد "زوجة واحدة لا تكفي"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة العراقية هدى حسين، صورة تجمعها بالمممثلة المصرية نور الغندور والممثلة الكويتية فاطمة الصفي، برفقة المنتج اللبناني جمال سنان.

وشاركت هدى حسين مع متابعيها عبر حسابها الرسمي، الصورة التي تأتي بمثابة إعلانٍ عن عملها المقبل في رمضان 2024، وهو مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".

وأرفقت هدى حسين المنشور بتعليق قالت فيه : "زوجة واحدة لا تكفي في رمضان".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة مهنئين هدى بعملها الجديد ومتمنين لها النجاح الدائم.

وبدوره نشر جمال سنان عبر حسابه الرسمي، الصورة نفسها، وأرفقها بتعليق، شوق من خلاله متابعيه لعمله الرمضاني الجديد "زوجة واحدة لا تكفي"، وقال: "مع ملكة الشاشة الخليجية هدى حسينشريكة النجاح الكبير ووجه الخير دوماً،والنجمتين الصديقتين الغالية جداً فاطمة الصفيوالجميلة نور الغندور...انتظرونا بمسلسل دراميّ مختلف.. في رمضان ٢٠٢٤.. والله ولي التوفيق..".

ومسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"يتكوَّن من 30 حلقةً، وهومن بطولة عدد من الممثلين منهم: هدى حسينسحر حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، نور الغندور، ليلى عبدالله، لولوة الملا، نور الشيخ،خالد الشاعر، زينب بهمن، دعاء عبدالله، ضاري عبد الرضا، وناصر الدوسري.



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