فن ومشاهير

إلهام شاهين تحتفل بخطوبة ابن شقيقها للمرة الثانية

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ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية إلهام شاهين بخطبة ابن شقيقها المصور محمود شاهين.


وشاركت إلهام شاهين فرحتها للمرة الثانية بالخطوبة مع متابعيه عبر حسابها الرسمي.
ونشرت إلهام شاهين مجموعة من الصور من المناسبة السعيدة هذه، والتي تمت في أجواء عائلية بسيطة.
وأرفقت إلهام الصور بتعليق هنأت فيه ابن شقيقها بالخطوبة قائلة: "ابني حبيبي محمود شاهين وعروسته القمراية مها في أول تجمع للعائلتين ... ندعوا لكما جميعا بحياة كلها حب وسعادة ونجاح ... ربنا يحميكم ويبارك لكم .. مبروك علينا".
يذكر أن إلهام كانت قد شاركت متابعيها سابقاً بمقطع فيديو من تقديم محمود شاهين خاتم الخطبة لعروسته معبرة عن فرحتها بهذه الخطوة الجديدة في حياته.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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