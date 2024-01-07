شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز ينتهى من الموسيقى التصويرية لفيلم "الملكة" بتوقيع شريف حمدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام قليلة ينتهى المخرج الكبير سامح عبد العزيز من الموسيقى التصويرية لفيلمه الجديد "الملكة" بطولة النجمة هالة صدقى، ويتعاون في الموسيقى التصويرية لأول مرة مع الملحن شريف حمدان، وفى لقاء خاص للملحن شريف حمدان لـ"تليفزيون الخليج 365" قال فيه إنه سعيد بعام 2023 التى كانت كلها أعمال ناجحة بالنسبة له آخرها أغنية تتر فيلم "الإسكندرانى" بطولة الفنان أحمد العوضى وأول تعاون له مع المخرج خالد يوسف".

كما أعرب عن سعادته بعضويته بجمعية المؤلفين والملحنين لأول مرة وإشادته بالإنجازات التى حققها المجلس فى هذا العهد والتى من أهمها انشاء مقر دائم للجمعية بعد ما يقرب من 78 عاما كانت مقرات الجمعية فيهما بالإيجار.



الملحن شريف حمدان والزميل عادل عبد الله

من جهة أخرى أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو" برئاسة السيناريست مدحت العدل، بيانًا تحذيريًا من التعامل مع غيرها في حق الأداء العلني، حيث جاء البيان: "تحذر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو" من التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني بالعزف أو غناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور أو استخدامها، ضمن برامج إذاعية أو تلفزيونية أو مسلسلات أو أفلام أو إعادة نشر بتعديل الكلمات أو لحن المصنف الأصلى لأى من مصنفات الأعضاء فيها أو ورثتهم وتضمنها برامج إذاعية أو أعمال درامية"