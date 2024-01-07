كندة علوش تعزي المراسل الصحفي وائل دحدوح في إستشهاد إبنه

ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة السورية كندة علوش أبن المراسل الصحفي الفلسـ طيني وائل الدحدوح، حمزة، الذي استـ شهد صباح اليوم بعد اغتياله من قبل قوات الجيش الإسرائيلي .



وكتبت كندة علوش عبر حسابها :" إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت".

وأضافت :"هذا ما نشره الشهيد الراحل حمزة الدحدوح البارحة قبل أن تغتاله قوات العدو المجرم.. وكأنه يعلم بأنه راحل فيواسي أباه ويطبطب عليه قبل رحيله.. ماهذه القسوة.

وتابعت :"ليت كلماتنا ومواساتنا ودعاءنا وعزاء كل محبيك يمحو ولو جزءاً ضئيلاً ألمك ويخفف عنك.