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ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة السورية كندة علوش أبن المراسل الصحفي الفلسـ طيني وائل الدحدوح، حمزة، الذي استـ شهد صباح اليوم بعد اغتياله من قبل قوات الجيش الإسرائيلي .
وكتبت كندة علوش عبر حسابها :" إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت".
وأضافت :"هذا ما نشره الشهيد الراحل حمزة الدحدوح البارحة قبل أن تغتاله قوات العدو المجرم.. وكأنه يعلم بأنه راحل فيواسي أباه ويطبطب عليه قبل رحيله.. ماهذه القسوة.
وتابعت :"ليت كلماتنا ومواساتنا ودعاءنا وعزاء كل محبيك يمحو ولو جزءاً ضئيلاً ألمك ويخفف عنك.
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تعزي المراسل الصحفي وائل دحدوح في إستشهاد إبنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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