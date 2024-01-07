تخوفات من تظاهرات واحتجاجات بحفل توزيع جولدن جلوب بسبب غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 81 هذا العام والذي سيقام بالساعات الأولى من صباح غد الاثنين وسط منافسة شرسة لأبرز الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تم عرضها طوال عام 2023 وذلك في فندق بيفرلي هيلز بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ونشر موقع "The Hollywood Reporter" تقريرًا عن وجود احتمالية خروج عدة مظاهرات واحتجاجات بسبب ما يجري من أحداث في غزة وبالأخص من الجانب الإسرائيلي وأن هناك نشطاء سيقومون باستغلال أحد أشهر حفلات توزيع الجوائز في العالم لتمرير رسالتهم.

وكشف الموقع في تقريره عن توصلها مع إدارة شرطة بيفرلي هيلز والتي أكدت أنها تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي استعدادًا لأي مفاجآت من هذا النوع وأنه حتى الآن لم يصل إدارة حفل توزيع الجوائز أي تهديدات للحفل المرتقب وسيتم تعزيز الشرطة بعناصر إضافية.

وأشار الموقع إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتعاون مع شرطة لوس أنجلوس وإدارة الإطفاء والوكالات الحكومية المحلية قاموا بإعداد ما يطلق عليه تقييمات تهديدات الأحداث الخاصة قبل التجمعات رفيعة المستوى في صناعة الترفيه مثل الاستهداف من قبل الجماعات المتطرفة.

وأوضح الموقع في تقريره أن هناك ضغطًا من قبل منظمات يهودية لإجبار الحاضرين على ارتداء شارة صفراء تعبيرًا عن دعم الكيان الصهيوني وتقديرًا لـ 136 فردًا ما زالوا موجودين في قبضة حركة حماس.

كما أكد أحد المشاركين في الدعوة للمجتمع الإسلامي عن عدم وجود أي خطط لتنظيم وقفة احتجاجية بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب دعمًا للقضية الفلسطينية وأن هناك تعنتًا من قبل السلطات الأمريكية ضد الوقفات الداعمة للجانب الفلسطيني والذي ظهر واضحًا خلال الفترة الماضية.

وتمنى أن يتمكن أحد المشاهير في يوم من الأيام من الصعود على المسرح مرتديًا الكوفية الفلسطينية دون أن يطلق عليه لقب "معادي للسامية"، وأن الرغبة في نهاية الاحتلال الإسرائيلي لا تعني أن المرء معاد للسامية.

وتشهد الدورة الـ 81 هذا العام دورة استثنائية في تاريخ المهرجان، وذلك نظرًا لانضمام فئة جديدة ضمن حفل توزيع الجوائز وهي قائمة "أفضل إنجاز في شباك التذاكر" حيث تضم القائمة عدد من الأعمال السينمائية التي حطمت الأرقام القياسية بشباك التذاكر سواء الأمريكي أو العالمي، وتضمنت الأفلام التالية: "أوبنهايمر، باربي، حراس المجرة 3، جون ويك 4، مهمة مستحيلة، سبايدر مان بين العوالم الموازية، سوبر ماريو، تايلور سويفت جولة إيراس".

وكشفت "جولدن جلوب" عن ترشيحاتها للأعمال التلفزيونية والسينمائية الأبرز لعام 2023 مطلع شهر ديسمبر الماضي، وتصدر فيلمي "Barbie" و"Oppenheimer" الترشحيات، إلى جانب تصدر عدد من الأعمال التلفزيونية منها "The Crown"، ومسلسل "Ted Lasso".

يذكر أن مقدم الحفل هو الستاند أب كوميديا جوي كوي وتعد هي المرة الأولي في مسيرته.