بالصور- طرح البوسترات الرسمية لفيلم " الملكة "

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الملكة" البوسترات الرسمية لأبطاله، والذي سيعرض في دور العرض السينمائية نهاية كانون الثاني الحالي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية "ماجدة"، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

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الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من "كتف رباعي" إلى "الملكة".