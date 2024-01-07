حفيد أم كلثوم: معظم مقتنيات السيدة أم كلثوم موجودة في قصر المانسترلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حفيد أم كلثوم، عن مقتنيات كوكب الشرق، وحقيقة العلاقة التي تربطها بجيهان الدسوقي، وتفاصيل الخلاف بين الست والسيدة جيهان السادات.

وقال حفيد السيدة الراحلة أم كلثوم، أنه لا يزال في استقبال زوار كوكب الشرق في مسقطها الذي تربت فيه، موضحا أن ورثة أم كلثوم رحلوا عن عالمنا وتؤل الآن إلى أهلها ولم تنجب أي أطفال.

وأضاف عدلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل وذلك عبر فضائية "صدى البلد 2"، :"جيهان الدسوقي اللي بتتكلم بإسم أم كلثوم هي من أحفاد إبن أختها من عائلة تانية وبتقول هي قريبتي ومن الممكن أن يكون في تفاوض معاها لأنها مقيمة في القاهرة، لكن إحنا قاعدين في بيت الشيخ إبراهيم والد أم كلثوم اللي مولوده فيه".

وأوضح عدلي سمير، أن معظم مقتنيات السيدة أم كلثوم موجودة في قصر المانسترلي حاليا، ولكن بعض من مقتنيات أم كلثوم سُرقت على يد العاملين في الفيلا الخاصة بها من قبل الحارس والخادمات التي يساعدنها في المنزل.

وأستكمل عدلي سمير، أن الشيخ زايد أهدى لأم كلثوم "عُقد" باهظ الثمن ولكن تم سرقته وبيعه في "كريستيز"، ولا يوجد أي تنازل عن أي مقتنيات لها لأي شخص.

وأختتم عدلي سمير، حديثه عن الخلاف الذي حدث بين أم كلثوم والسيدة جيهان السادات، قائلا: بعد حرب 1973 طلبت منها جيهان أن تتوسط لها عند الملك فيصل لكي تعود العلاقات جيدة مرة أخرى وذهبت للفيلا الخاص.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.