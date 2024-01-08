حفيد أم كلثوم: بعض مقتنيات الراحلة سُرقت على يد العاملين في منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال عدلي سمير حفيد السيدة الراحلة أم كلثوم، إنه لا يزال يستقبل زوار السيدة أم كلثوم في مسقط رأسها، موضحا أن ورثة أم كلثوم رحلوا عن عالمنا وتؤول الآن إلى أهلها لأنها لم تنجب أطفال.

وأضاف عدلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2": "جيهان الدسوقي اللي بتتكلم بإسم أم كلثوم هي من أحفاد ابن أختها من عائلة تانية وبتقول هي قريبتي ومن الممكن أن يكون في تفاوض معاها لأنها مقيمة في القاهرة، لكن إحنا قاعدين في بيت الشيخ إبراهيم والد أم كلثوم اللي مولودة فيه".

وأوضح عدلي سمير، أن معظم مقتنيات السيدة أم كلثوم موجودة في قصر المانسترلي حاليا، ولكن بعض مقتنيات أم كلثوم سُرقت على يد العاملين في الفيلا الخاصة بها من قبل بعض مساعديها في الفيلا

وأوضح أن الشيخ زايد أهدى لأم كلثوم "عُقد" باهظ الثمن ولكن تم سرقته وبيعه في "كريستيز"، ولا يوجد أي تنازل عن أي مقتنيات لها لأي شخص.