خالد يوسف يكشف أسباب قبوله لتجربة فيلم الاسكندراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب المخرج خالد يوسف عن سعادته بخوض تجربة إخراجه لفيلم "الإسكندراني"، المأخوذة عن رواية الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

وأوضح خالد يوسف، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء الأحد، أن السبب الذي دفعه لعدم التردد في خوض التجربة هو أن الرواية للكاتب أسامة أنور عكاشة، كما أن القصة تتعلق بمدينة الإسكندرية، وهي مدينة لها مكانه خاصة في قلبه.

وتابع المخرج خالد يوسف، انه "لو أنا شخص أسامة أنور عكاشة الهوى، أيضا أنا إسكندراني الهوى، ولذك تلاقيا الهويان هواه فوافقت على قبول بالتجربة.

وأكد يوسف، أن مجموع القوى الناعمة لمصر التي خرجت من الإسكندرية تعادل نصف القوى الناعمة لمصر على مدار 100 عام، وعدد الأغاني التي كتبت للإسكندرية خلال 100 عام أكبر من عدد الأغاني التي كتبت لمصر.