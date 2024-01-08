موعد تزلج مريح لجو جوناس وستورمي بري في أسبن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365": رصدت عدسات الكاميرا المغني جو جوناس وعارضة الأزياء ستورمي بري يستمتعان برحلة تزلج في أسبن، كولورادو، يوم الجمعة.

وظهرا وهما يرتاحان أثناء احتساء البيرة في Highlands Alehouse كان جوناس وبري برفقة مجموعة من الأصدقاء ولكن تم منحهما بضع دقائق من الخصوصية أثناء جلوسهما على طاولة في الهواء الطلق بينما كان الآخرون يسترخون في الداخل.

يبدو أن الثنائي يقضيان "يوم تزلج مريح" حيث مكثا في المطعم لمدة ساعتين قبل المغادرة.

وشوهد جو، 34 عامًا، وبري، 33 عامًا، في لقطات إضافية وهما يسيران إلى المنحدرات مع زلاجاتهما.

ارتدى قائد DNCE زوجًا من السراويل الثلجية باللون البيج وسترة منتفخة متطابقة مع خوذة رمادية ونظارات واقية بينما ارتدت العارضة بنطالها الأبيض مع سترة سوداء ومعدات التزلج الخاصة بها.