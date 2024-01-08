جورجينا رودريغيز تتناول حلوى القطن بطريقة غريبة للغاية.. وفيديو يحدث ضجة!

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز وهي إلى جانب حبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، وقد ظهرت وهي تتناول حلوى القطن بطريقة غريبة للغاية، أثارت إهتمام الجمهور.



ولا شك ان أخبار جورجينا رودريغيز نأخذ مساحة مهمة من اهتمام الجمهور، ويسعى الكثيرون لمعرفة تفاصيل حياتها قبل ارتباطها بنجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو والعيش تحت الأضواء.

وقد كشفت مصادر ان والد جورجينا هو موزع مخدرات، وكانت فقيرة تبيع الحقائب والأحذية، الا ان حظها كان وفيرا وأصبحت من الأغنياء.