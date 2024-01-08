تقلا شمعون: "أرفض مشاهد القبلات وهي محرمة عندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

قالت الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، إن مشاهد القبلات والمشاهد الحميمية محرمة لديها.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين على قناة الجديد: "في مجتمعنا العربي ما بنتقبل إن اتنين يبوسوا بعض في مكان عام مثلا".

وتابعت: "أنا برفض تقديم مشاهد بها قبلات لأن المجتمع العربي ليس جاهزا لهذا الأمر".

وعن إمكانية تقديم مشهد قبلة في عمل أجنبي قالت: "لن أقدمه في عمل أجنبي لأن في النهاية أنا أمثل بلدي، ومن سيشاهد الفيلم الأجنبي سيكون شخص يريد مشاهدة تقلا الممثلة اللبنانية ".

تقلا شمعون كشفت خلال الحلقة أيضا تعرضها للاستغلال الجسدي وهي طفلة صغيرة، وقالت: "مافيه بنت إلا مابتتعرض للتحرش، وأنا صديته بقوة وشراسة، أنا متربية ببيت كاهن وأخاف من الخطية وأخاف الوقوع بالخطأ".