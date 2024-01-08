شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة بعد غنائه فى "الإسكندرانى": تشرفت بالغناء من كلمات جمال بخيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب عبد الباسط حمودة عن سعادته للمشاركة في غناء أغنية دعائية لفيلم "الإسكندرانى" وقال حكمدار الأغنية الشعبية في تصريح لـ"الخليج 365": "سعادتى لا توصف لتقديم أغنية فى فيلم الإسكندرانى لأسباب كثيرة أولاً لأنه تربطنى علاقة صداقة طيبة بالنجم احمد العوضى وأنا أحبه جدًا وهو يحبنى وثانيًا لأن الاغنية من كلمات الشاعر الكبير جمال بخي وألحان الموسيقار الكبير شريف حمدان بالإضافة إلى أن الفيلم إخراج المخرج الكبير خالد يوسف".

فيلم "الإسكندراني" من إخراج المخرج خالد يوسف، وهو مستوحى من رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة. يشمل فريق العمل على النجوم أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.و من إخراج خالد يوسف، وتم إنتاج الفيلم بالتعاون بين شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي وروتانا ستديوز.

يسرد الفيلم قصة شاب يعيش في مدينة الإسكندرية ويواجه العديد من التحديات والصراعات في حياته اليومية. يستعرض الفيلم قضايا اجتماعية وسياسية هامة، ويسلط الضوء على بعض الجوانب الصعبة في المجتمع المصري.